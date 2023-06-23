В брянском поселке Ивот двое подростков разбились на мотоциклах

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Дятьковком районе двое подростков разбились на мотоциклах. ДТП произошло 22 июня в восьмом часу вечера в поселке Ивот на улице Октябрьской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 13-летний водитель питбайка «Кайе» (кроссовый мотоцикл) и 14-летний водитель питбайка «РФЗ» ехали во встречном направлении и врезались друг в друга.

- В ДТП 14-летний подросток получил политравму, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, закрытый перелом костей правого предплечья в нижней трети со смещением, двустороннюю гемоликворею, - говорят в Госавтоинспекции. – 13-летний мотоциклист получил политравму, закрытую черепно-мозгоую травму, сотрясение головного мозга, ушиб левой половины грудной клетки, раны левой надбровной дуги, левого бедра, левой голени. Обоих пострадавших госпитализировали. 13-летнего - в реанимационное отделение.

Оба парня не имели права на управление мотоциклами, так как им не исполнилось 18 лет. К тому же они ехали без мотошлемов. Родители ребят знали и сами разрешали им кататься на мотоциклах. Информацию о родителях передали в отдел по делам несовершеннолетних. Также проводят проверку по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством ».

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<img src="https://www.kp.ru/share/i/4/2600896/wr-960.jpg" width="635" border="1" alt="" title="Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области."/>

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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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