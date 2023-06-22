Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Жуковском районе 18-летний автомобилист в ДТП получил черепно-мозговую травму. Автоавария произошла 21 июня около пяти часов вечера на первом километре дороги Жуковка-Летошники. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, начинающий 18-летний водитель автомобиля «Лада Приора» ехал со стороны улицы Некрасова в Жуковке в направлении поселка Летошники. Он врезался в автомобиль «Киа Рио» под управлением 38-летней женщины. Она остановилась, чтобы повернуть налево. При этом пропускала встречный транспорт.

- В ДТП водитель «Лады Приоры» получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, - говорят в Госавтоинспекции. – Парня госпитализировали.

Пострадавший за рулем меньше года. Но за это время его уже неоднократно привлекали к административной ответственности. И на этот раз парень не был пристегнут ремнем безопасности. Для установления состояния опьянения у водителя взяли кровь на анализ.