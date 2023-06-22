Под брянской Унечей при столкновении двух легковушек пострадал 45-летний водитель

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Унечском районе при столкновении двух легковушек пострадал 45-летний водитель. ДТП произошло 21 июня около половины десятого утра на 119 километре дороги А-240 Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Белоруссия. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля «Рено Лагуна» ехал со стороны Брянска в направлении Унечи. Он врезался в остановившийся для поворота автомобиль «Лада Ларгус». Им управлял 45-летний мужчина.

- В ДТП водитель отечественного автомобиля получил ушиб головы и черепно-мозговую травму, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.