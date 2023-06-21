В Брянске осудили питерского контрабандиста

В Брянске жителя Санкт-Петербурга осудили за контрабанду культурных ценностей. 37-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела оп статье «Незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что в апреле-мае 2018 года мужчина воспользовался недостоверным таможенным декларированием и перевез через таможенную границу Таможенного союза на территорию РФ культурные ценности, стоимость которых превысила 1,6 миллиона рублей.

Используя персональные данные своей матерее, он через международный автомобильный пункт пропуска, расположенный в Выборгском районе Ленинградской области, транспортировал культурные ценности от места выкупа на территории Евросоюза до таможенного поста Брянской таможни (Брянский район, поселок Свень).

-Здесь мужчина через таможенного представителя, не осведомленного о его преступных намерениях и введенного в заблуждение относительно цели ввоза культурных ценностей, предоставил сотрудникам таможни пассажирскую таможенную декларацию, содержащую недостоверные сведения о цели ввоза культурных ценностей – для личного пользования, что не соответствовало действительности, поскольку фактически он использовал их в коммерческих целях - перепродажи без документального оформления и налогового учета совершенных сделок, - рассказали в прокуратуре.

Аналогичное преступление он совершил в августе-октябре 2019 года. Также . воспользовавшись недостоверным таможенным декларированием, он перевез через таможенную границу на территорию России культурные ценности на общую сумму 6,4 миллиона рублей.

- Суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно, говорят в надзорном ведомстве. - Также ему дали два года испытательного срока и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.