Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области в реке Ипуть утонул несовершеннолетний. Трагедия произошла вечером 19 июня в Новозыбковском районе, на пляже села Перевоз. Завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- На месте происшествия провелин осмотр, зафиксировали его обстановку, - говорят в Следственном комитете. -. Следователем допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, выясняются причины и условия, способствовавшие наступлению трагичных последствий.

Родителей призывают не оставлять детей без присмотра дома, на улице, в транспорте, а в жаркий летний период на водоеме.