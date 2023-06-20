Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянской Дубровке 15-летний мопедист угодил под колеса легковушки. ДТП произошло 19 июня около половины одиннадцатого вечера на площади Ленина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 20-летняя автомобилистка за рулем Лады 217030 ехала со стороны переулка Ленина. Поворачивая налево, она не уступила дорогу мопеду «Альфа». Им управлял 15-летний школьник. Он ехал во встречном направлении со сторону улицы Журавлева.

- В ДТП школьник получил рваную рану голени, ушибленную рану правой брови, - говорят в Госавтоинспекции. – Парня госпитализировали.

20-летняя автомобилистка за рулем меньше двух лет. У подростка нет водительского удостоверения. Он не достиг возраста, позволяющего получить права на управления мопедами и скутерами.