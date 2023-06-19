В Дятьковском районе добыча полезных ископаемых причинила ущерб в 9 млн рублей

В Дятьковском районе добыча полезных ископаемых причинила ущерб в девять миллионов рублей. Проверку провела Брянская природоохранная прокуратура. Об этом сообщают в надзорном ведомстве

Установили, что с декабря 2021 года по апрель 2022 года на земельном участке, где разрешено ведение сельскохозяйственного производства, вели добычу полезных ископаемых. В результате испортили почву на площади около пяти тысяч квадратных метров. Кроме того, причинили ущерб в девять миллионов рублей.

- Материалы проверки прокуратура направила в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, - говорят в надзорном ведомстве. – По результатам их рассмотрения завели уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».