Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области разыскивают 88-летнего Юрия Воробьева. Мужчина пропал в селе Кабаличи Брянского района. Он 17 июня вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, подстрижен налысо, глаза светло-серые. Был одет в бордовый свитер, синие трикотажные штаны, зеленые резиновые сапоги, камуфляжную кепку.

- У мужчины возможна потеря памяти, - говорят волонтеры.

Всех, кто что-то знает о Юрии Воробьеве, просят сообщать оп телефонам: 8 (800)-700- 54-52 или 112.