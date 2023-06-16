Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Новозыбкове пьяный мужчина угодил под колеса легковушки. ДТП произошло 15 июня около половины двенадцатого ночи на улице Первомайской. Об этом сообщают в УГИБДДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил 48-летнего мужчину. Он перебегал дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

- В ДТП пешеход получил черепно-мозговую травму, множественные ушибы рук и ног, - говорят в Госавтоинспекции. – По внешнему виду он был пьяным. Мужчину госпитализировали. На водителя ВАЗ составили несколько протоколов. В том числе и за отсутствие страховки.