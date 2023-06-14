В Брянске 15-летнего школьника осудили за разбой и убийство пенсионера. Парень стал фигурантом уголовного дела по двум статьям: «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Убийство, сопряженное с разбоем». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что в феврале 2022 года 33-летний житель Красногорского района находясь в долговых обязательствах перед банками и испытывая финансовые трудности, задумал украсть деньги у пожилых людей, проживающих в селе Увелье. В преступление он втянул 14-летнего школьника. Мужчина пообещал, разделить с ним добытые деньги. Парень согласился.

Вечером 8 марта они прибыли в Увелье. Мужчина остался следить за окружающей обстановкой, а несовершеннолетний влез через окно в дом 91-летней женщины. Угрожая ножом, он заполучил 32 тысячи рублей.

Когда эти деньги потратили, злоумышленники пошли на другое преступление. На сей раз их жертвами стали двое престарелых жителей этого же села. Они жили на окраине. 30 марта 2022 года несовершеннолетний, вооружившись битой и надев на голову маску, через окно проник в жилой дом. Несколько раз ударил битой по голове и туловищу 82-летнюю женщину и ее 83-летнего супруга. От полученных травм мужчина скончался на месте, а пенсионерке был причинен вред здоровью средней тяжести. В руках злоумышленников оказалось 172 тысячи рублей. Деньги они разделили между собой. На свою долю подросток купил мопед, который изъяли во время следствия.

- По закону несовершеннолетнему по совокупности преступлений или по совокупности приговоров максимальная продолжительность лишения свободы не может превышать 10 лет, - говорят в прокуратуре. - Суд приговорил школьника к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в воспитательной колонии.

Приговор не вступил в законную силу.