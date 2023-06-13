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НовостиПроисшествия13 июня 2023 7:25

В брянской Дубровке водитель иномарки врезался в забор дома

Автомобилист не справился с управлением
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянской Дубровке водитель иномарки врезался в забор дома. ДТП произошло 11 июня на улице Ленина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» ехал со стороны улицы Победа в направлении улицы Ленина. Он не спарился с управлением, угодил в кювет и врезался в забор частного дома.

- В ДТП автомобилист получил перелом остистых отростков и ушиб спинного мозга, - говорят в Госавтоинспекции. – Молодого человека госпитализировали.

Для установления состояния опьянения у пострадавшего взяли кровь на анализ.