Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянской Дубровке водитель иномарки врезался в забор дома. ДТП произошло 11 июня на улице Ленина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» ехал со стороны улицы Победа в направлении улицы Ленина. Он не спарился с управлением, угодил в кювет и врезался в забор частного дома.

- В ДТП автомобилист получил перелом остистых отростков и ушиб спинного мозга, - говорят в Госавтоинспекции. – Молодого человека госпитализировали.

Для установления состояния опьянения у пострадавшего взяли кровь на анализ.