В Брянске в ночном ДТП с двумя иномарками пострадали две пассажирки

В Володарском районе Брянска в ночном ДТП с двумя иномарками пострадали две пассажирки. Автоавария произошла 10 июня в первом часу ночи. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля «БИД» ехал со стороны улицы Дарвина в направлении улицы Красный Маяк. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу автомобилю «Рено Дастер». Им управлял 58-летний водитель.

- В ДТП две женщины, 57 лет и 81 год, пассажирки «Рено», получили различные ушибы, - говорят в Госавтоинспекции. – Им назначили лечение и отпустили домой.