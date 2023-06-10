В Брянске на школу №51 упало дерево

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска на школу №51 упало дерево. ЧП произошло вечером 9 июня. Об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Руководство школы, городские коммунальные службы выехали на место незамедлительно.

- Напомним, около тысячи деревьев в Брянске поражены вредителями. Например, златка выгрызает ствол изнутри и он может обломиться у основания, - поясняют в мэрии города. - Что стало причиной этого ЧП - выяснят специалисты.