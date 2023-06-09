Брянца осудят за смертельное ДТП с 16-летним мопедистом. 36-летний житель областного центра стал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 7 апреля этого года на 387 километре дороги М-3 Украина в Навлинском районе мужчина проявил преступную небрежность и сбил 16-летнего подростка на мопеде, который ехал попутно. Парень скончался на месте ДТП.

- Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Уголовное дело передали на рассмотрение в Навлинский районный суд.