Эксперт Брянской испытательной лаборатории рассказала о диктиокаулезах мелкого и крупного рогатого скота

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В условиях современного ведения сельского хозяйства все еще остается актуальной проблема распространения инвазионных болезней животных. Они причиняют большой ущерб животноводству, который складывается из задержки роста, развития и падежа молодняка, снижения продуктивности взрослых животных. Одним из таких заболеваний является диктиокаулез. Что это за болезнь, как происходит заражение животных и о мерах профилактики рассказывает главный ветеринарный врач отдела бактериологии Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Римма Казачкова.

Что такое диктиокаулез Диктиокаулез - сезонное (летне-осеннее), иногда энзоотическое заболевание преимущественно телят 3-7 месячного возраста, ягнят, реже - взрослых животных. Проявляется приступами болезненного кашля с характерными симптомами катаральной бронхопневмонии. Болеют овцы, козы, крупный рогатый скот, лошади, верблюды, зебу, зубры, бизоны, северные олени. Диктиокаулез вызывается нематодами сем. Dictyocaulidae: Dictyocaulus filaria, паразитирующей у мелких жвачных, и Dictiocaulus viviparus, обитающей у крупного рогатого скота.

Симптомы болезни Симптомы болезни развиваются постепенно, степень их выраженности зависит от источника заражения и состояния организма животного. Сначала у больных появляется слабый кашель, который по мере развития бронхита усиливается и становится болезненным. Из ноздрей выделяются серозно-слизистые истечения, затрудняется дыхание. Под влиянием гельминтов эпителиальные клетки бронхов разрушаются и в этой среде развивается бактериальная микрофлора, возникает бронхопневмония.

Пути и источники заражения диктиокаулезом Нематоды откладывают яйца в бронхах животных, яйца с бронхиальной слизью переносятся в ротовую полость животного и заглатываются. В кишечнике из яиц вылупляются личинки и вместе с фекалиями выделяются наружу. Животные заражаются, проглатывая личинки на пастбищах с травой и во время водопоя. Старт заболеваемости приходится на весну - начало лета, а пик – на середину теплого сезона вплоть до октября. Источниками заражения являются в основном взрослые животные, у которых инвазия чаще всего протекает бессимптомно. Опасность в перезаражении животных представляет совместное использование пастбищ для взрослых особей и молодняка. Нередко источником заражения при стойловом содержании служит скармливаемая зеленая трава, скошенная на лугах и полях, неблагополучных по инвазии. Важно, что с наступлением осенних холодов диктиокаулюсы временно перестают продуцировать яйца (наступает половая депрессия). Кроме этого, при хорошей упитанности и высокой резистентности осеннее заражение у животных протекает скрыто. При этом личинки оседают в лимфатических узлах по пути миграции и впадают в «дремлющее» состояние. Весной при понижении иммунитета личинки прорывают естественные барьеры, проникают в лёгкие и вызывают симптомы болезни.

Профилактика и методы борьбы Для профилактики и ликвидации диктиокаулеза необходимо проводить комплекс мероприятий, направленных на уничтожение гельминтов в организме животного, а также во внешней среде. К их числу относятся лечебные и профилактические дегельминтизации, пастбищная и химическая профилактика и мероприятия общесанитарного порядка, направленные на укрепление организма животного.

Молодняк рекомендуется обследовать первый раз через 45-50 дней после выгона на пастбище, затем каждые 15 дней до конца пастбищного сезона. При выявлении заболевания животных дегельминтизируют и переводят на стойловое содержание.

Специалисты отдела бактериологии Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» применяют методы прижизненной и посмертной (послеубойной) диагностики с целью обнаружения и идентификации возбудителей диктиокаулеза. Прижизненно заболевание диагностируют при обнаружении личинок диктиокаулюсов в свежих фекалиях, взятых из прямой кишки животного. Посмертный диагноз устанавливают при обнаружении гельминтов в бронхах и трахее.

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