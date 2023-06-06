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НовостиПроисшествия6 июня 2023 7:16

Жительница брянского Новозыбкова обманом заняла у пенсионерки 300 тысяч рублей

Возвращать долг злоумышленница вовсе не собиралась
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Жительница брянского Новозыбкова обманом заняла у пенсионерки 300 тысяч рублей. 40-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело завели после прокурорской проверки. По версии следствия, в ноябре 2019 года в Новозыбкове женщина, изначально не собираясь возвращать займ, и не имея для этого возможностей, ввела в заблуждение 78-летнюю пенсионерку и получила от нее 300 тысяч рублей. Злоумышленница взяла на себя обязательствам вернуть деньги в течение трех месяцев. Для большей убедительности даже написала расписку о получении денег.

Только в ходе расследования обвиняемая возместила пенсионерке в полном объеме материальный ущерб.

- Уголовное дело передали на рассмотрение в Новозыбковский городской суд, - говорят в прокуратуре.