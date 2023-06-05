С Днем основания Государственной службы карантина растений!

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

5 июня 1931 года при Народном Комиссариате Земледелия СССР была создана единая Государственная карантинная служба. Эта дата и считается днем создания Государственной службы карантина растений в России. С 2005 года ее полномочия перешли к Россельхознадзору.

Уже на протяжении 17 лет специалисты Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» совместно с Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям обеспечивают защиту территории России от проникновения из-за рубежа карантинных и особо опасных вредителей, болезней растений и сорняков, предотвращает их распространение внутри страны.

Поздравляем с 92-летием со дня создания Государственной службы карантина растений всех, кто стоит на страже фитосанитарного благополучия Российской Федерации. Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и достижения новых профессиональных высот!

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