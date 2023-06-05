В Брянске восьмилетний мальчик угодил под колеса иномарки

В Советском районе Брянска восьмилетний мальчик угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 3 июня около девяти часов вечера на улице Дуки. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» ехал по улице Дуки со стороны проспекта Ленина. Поворачивая направо, он сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу справа налево по ходу движения машины.

- В ДТП школьник получил ушиб и ссадины мягких тканей правой ноги, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой.