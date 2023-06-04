Фото: "Белые Берега", vk.com.

Брянский военнослужащий Артур Адаменко погиб во время спецоперации на Украине. Жизнь нашего земляка оборвалась в 64 года. Об этом сообщают в соцсети ВКонтакте в одной из групп.

Мужчина служил в составе ЧВК «Вагнер».

- Очень жалко Артура, был добрый человек, - пишут в комментариях односельчане. - Артуру Царство небесное, родным крепости духа все это пережить.

Все. кто знал героя, скорбят вместе с его родственниками.

- Царствие Небесное замечательному человеку, русскому офицеру, воину, - пишет в комментариях другой пользователей соцсети. - Низкий поклон за подвиг! Соболезнование родным.

Простятся с бойцом в понедельник, 5 июня, с 10:00 до 12:00 в ритуальных услугах "Ангел". Далее, с 12:00 до 13:00 траурная церемония продлится в Белых Берегах на улице Коминтерна дом 24.