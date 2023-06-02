В мае выдачи ипотеки в России составили рекордные 590 млрд рублей

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По оценке ВТБ, в мае банки выдали по ипотеке до 590 млрд рублей, что стало самым высоким показателем с начала 2023 года. Предыдущий пик продаж приходился на март - 569 млрд рублей. Кроме того, нынешний результат на 36% превысил итоги мая рекордного 2021 года. Таким образом, рынок ипотечного кредитования в России вышел на траекторию уверенного роста.

Наибольшую активность традиционно проявляют заемщики, проживающие в Москве и области: в этом регионе в январе-мае только ВТБ провел почти 17 тысяч сделок на 148,5 млрд рублей. На втором месте по объему продаж – Санкт-Петербург с Ленинградской областью, где ипотеку получили более 5,8 тыс. клиентов общим объемом 38 млрд рублей. Замыкают топ-5 регионов Краснодарский край (32,7 млрд), Республика Татарстан (18,6 млрд) и Новосибирская область (14,3 млрд).

На фоне ухода от «околонулевых программ» спрос заемщиков смещается в сторону вторичного жилья.

«Несмотря на большое количество выходных дней и традиционное замедление деловой активности, в этом году май на ипотечном рынке оказался очень успешным. По нашей оценке, выдачи составили до 590 млрд рублей и оказались рекордными в истории жилищного кредитования России. Сегмент растет за счет перераспределения интереса заемщиков с первичного на вторичный рынок недвижимости, на фоне которого снижается средний размер ипотечного кредита, а также значительного роста спроса на индивидуальное жилищное строительство», – прокомментировал вице-президент, директор департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.