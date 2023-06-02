Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Медсестру Унечской районной больницы осудили за получение взятки. Женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительное следствие и суд установили, что подсудимая, занимая должность главной медсестры Унечской центральной районной больницы, с июля 2017 по июль 2018 года получила от индивидуального предпринимателя взятку больше 180 тысяч рублей. Незакононе денежное вознаграждение ей предназначалось за включение его в число единственных поставщиков и заключение с ним контрактов на поставку изделий медицинского назначения.

Преступление выявили оперативные сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области.

- Женщину приговорили к семи годам лишения свободы с испытательным сроком в один год и шесть месяцев, - говорят в Следственном комитете. – Деньги, полученные в виде взятки, конфисковали в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.