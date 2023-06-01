Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 45-летнего Александра Кожемяко. Мужчина пропал в поселке городского типа Красная Гора. Его местонахождение неизвестно с 11 мая. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 167 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие. Был одет в черную куртку, черную кофту, черные штаны с белыми полосками, черные кроссовки с белой полоской.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Кожемяко, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.