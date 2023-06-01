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НовостиОбщество1 июня 2023 7:49

В Брянской области ищут 45-летнего Александра Кожемяко

Местонахождение мужчины неизвестно с 11 мая
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 45-летнего Александра Кожемяко. Мужчина пропал в поселке городского типа Красная Гора. Его местонахождение неизвестно с 11 мая. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 167 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие. Был одет в черную куртку, черную кофту, черные штаны с белыми полосками, черные кроссовки с белой полоской.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Кожемяко, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.