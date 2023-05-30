В Брянске установят пять мемориальных досок в память о героях СВО. Памятные знаки появятся на фасадах школ, где учились наши земляки. Такое решение приняли 30 мая во время заседания Брянского городского совета народных депутатов.

Две мемориальные доски установят на гимназии № 2, по одной - на школах № 29, 33 и 26.

На мемориальных досках увековечат имена героев: Николая Карпейкина, Александра Хохлова, Павла Ашуркова, Александра Савенко и Владислава Еламкова. Все они были награждены Орденами мужества посмертно.