В Брянске машиниста цеха осудили за смерть напарника на рабочем месте. 44-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что днем 15 февраля 2022 года машинист сырьевого цеха производственного предприятия Бежицкого района находился на рабочем месте. После совместного ремонта технологического оборудования с помощником слесаря, не убедившись в нахождении напарника на безопасном расстоянии от подвижного механизма оборудования, он запустил его с целью проверки работоспособности. В результате 49-летний мужчина получил тяжелые ранения, от которых умер на рабочем месте.

- Суд приговорил машиниста цеха к одному году и шести месяцам ограничения свободы, - говорят в прокуратуре. – Также удовлетворили иски потерпевших о компенсации им морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.