В Брянском районе при столкновении с грузовиком водителю иномарки оторвало руку

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе при столкновении с грузовиком водителю иномарки оторвало левую руку. ДТП произошло 29 мая около пяти часов вечера на 104 километре дороги Орел-Брянск- Смоленск-граница с республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля «Киа Рио» ехал со стороны Орла в направлении Брянска. Он выскочил на полосу встречного движения и врезался в «Мерседес Атего». Им управлял 41-летний водитель. Он ехал во встречном направлении. После столкновения грузовик угодил в кювет по ходу движения.

- В ДТП водитель легковушки получил «травматическую ампутацию левой руки», - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.

Для установления состояния опьянения у пострадавшего взяли кровь на анализ. Водитель грузовика был трезвым.