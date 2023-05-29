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НовостиПроисшествия29 мая 2023 20:04

В Брянской области объявили «красный» уровень пожарной опасности

Он преобладает в 24 муниципальных образованиях
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянской области из-за сухой погоды объявили «красный» уровень пожарной опасности. Он преобладает в 24 муниципальных образованиях. Исключением стали семь районов - Дятьковский, Рогнединский, Клетнянский, Дубровский, Жирятинский районы,Жуковский м.о. и г.о. Фокино. - пятый класс. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России со ссылкой на данные ЦГМС - филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и ИСДМ «Рослесхоз».

«Красный» уровень действует до конца мая. Брянцев призывают соблюдать меры предосторожности.