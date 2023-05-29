Жители Брянщины «подарили» телефонным и сетевым мошенникам больше 10 млн рублей

Жители Брянщины «подарили» телефонным и сетевым мошенникам больше 10 миллионов рублей. Жертвами злоумышленников на прошлой неделе стали 38 человек. Об этом сообщают в пресс-служубе УМВД России по Брянской области.

В половине случаев телефонные мошенника звонили от имени сотрудников банков. Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разблокировки счета, получения кредита на выгодных условиях, компенсации или бонусов злоумышленники узнавали данные банковской карты собеседника, а также – сколько денег находится на счету. Финальным аккордом, после которого деньги потерпевших уходили преступникам, становилось SMS-сообщение с кодом подтверждения операции. Жертвы мошенничества добровольно передавали эти данные неизвестному собеседнику.

В некоторых случаях лжебанкиры предлагают собеседнику перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. Кроме того, в последнее время участились случаи, когда мошенники просят потерпевших сфотографировать и прислать QR-код, который расположен на экране банкомата, чтобы в дальнейшем при помощи банковского приложения завладеть чужими сбережениями. В результате – со счетов 21 потерпевшего пропали 6 592 000 рублей.

Так на удочку мошенников с заработком попалась 60-летняя жительница Советского района Брянска. С ней связался «сотрудник крупной организации». По его совету женщина инвестировала свои сбережения в размере 2 442 000 рублей, после чего собеседник перестал выходить на связь. Обещанной прибыли заявительница не получила, как и не смогла вернуть назад свои деньги. При аналогичных обстоятельствах еще четверо жителей областного центра, Стародубского и Клинцовского районов лишились 540 000, 485 000, 245 000 и 132 000 рублей.

Мошенники активизировались и на специализированных сайтах. Здесь они размещают объявления. Их жертвы либо проявляли беспечность, оплачивая покупки без гарантии их получения, либо в ходе разговора неосмотрительно предоставляли злоумышленникам доступ к своим банковским счетам, позволяя преступникам списать денежные средства. За минувшую неделю 12 жителей Брянской области, желавшие арендовать жилье, приобрести или продать транспортное средство, бытовую технику и иные товары, а также искавшие услуги специалистов в различных сферах деятельности, лишились 452 тысяч рублей.

- Сейчас сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествий и решают вопрос о заведении уголовных дел по статье «Мошенничество», - говорят в полиции.