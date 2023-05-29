В Брянске водитель иномарки при повороте не уступил дорогу и врезался в мотоцикл. ДТП произошло 28 мая около четырех часов дня на улице Пушкина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» ехал по улице Пушкина со стороны улицы Кольцова в направлении улицы Гоголя. Поворачивая налево, он не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха Дрег Стар 400». Им управлял 53-летний мужчина. Мотоциклист двигался во встречном направлении. От удара мотоцикл отбросило на припаркованный автомобиль «Рено Логан».

- В ДТП водитель мотоцикла получил открытый перелом лодыжки справа, закрытый перелом в области лучезапястного сустава, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.