В Брянске автоинспекторы устроили погоню за водителем иномарки

В Бежицком районе Брянска водитель иномарки пытался скрыться от автоинспекторов. Подозрительный тонированный автомобиль «Инфинити» сотрудники ГИБДД заметили 27 мая около пяти часов утра в бежицком районе. Он двигался в районе улиц Ульянова и 22-го Съезда КПСС. Заетм направился со тсороны улицы Комсомольской в сторону улицы Бурова. Водитель проигнорировали требование автоинспекторов остановитьсяю Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Автомобилист продолжать ехать прямо. Перекресток улиц Ульянова и Брянской Пролетарской Дивизии водитель проскочил на запрещающий сигнал светофора. Затем выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и продолжил ехать в сторону улицы Речной. При движении по данной улице несколько раз обгонял машины на участке, где данный маневр запрещен. В районе дома №17 по улице Речной водитель не справился с управлением и врезался в ангарное помещение и автомобиль «Киа».

- Водителем автомобиля оказался 35-летний местный житель – рассказали в ОГИБДД по городу Брянску. - Кроме него в автомобиле находился пассажир. На водителя составили протоколы.