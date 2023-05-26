Представители Брянской испытательной лаборатории приняли участие в межрегиональных учениях по ликвидации условного очага гриппа птиц

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ» .

25 мая 2023 года на территории Карачевского муниципального района Брянской области Управлением ветеринарии Брянской области были проведены межрегиональные командно-штабные учения на тему: «Мероприятия, проводимые органами исполнительной власти Брянской области по предупреждению заноса, распространения и ликвидации особо опасных болезней животных».

В учениях были задействованы силы МЧС и УМВД России, областных и региональных структур, ветеринарных служб, а также администрации муниципального образования. От подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» в мероприятии приняла участие заместитель руководителя Брянской испытательной лаборатории Оксана Будникова. Основной задачей учений была отработка навыков оперативного взаимодействия специалистов ветеринарных служб и ведомств для ликвидации особо опасных болезней животных. В данном мероприятии акцент был сделан на ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц (ВПГ), что обусловлено тенденцией к распространению заболевания на территории Российской Федерации.

В ходе учений был отработан широкий спектр первоочередных мер, проводимых при обнаружении предполагаемого очага гриппа птиц. Были продемонстрированы действия ветеринарных работников по отбору патологических проб, обработке помещений, автотранспорта, сжиганию и захоронению трупов, а также другие мероприятия, предусмотренные требованиями ветеринарного законодательства Российской Федерации. Проведенные межрегиональные учения подтвердили готовность федеральных и региональных органов власти к незамедлительному выполнению комплекса мероприятий по предупреждению распространения, локализации и ликвидации очага инфекции в случае его возникновения.

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