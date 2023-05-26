Брянские автоинспекторы устроят охоту на пьяных водителей. В областном центре с 26 по 29 мая пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

На дороги города выйдут семь дополнительных экипажей дорожно-патрульной службы. они будут контролировать выезды из областного центра, участки автодорог вблизи торгово-развлекательных учреждений, а также, приближенные к водоемам. В каждом районе города пройдут сплошные проверки транспортных средств на предмет исключения из участия в дорожном движении водителей с признаками опьянения.

- С начала 2023 года сотрудники Госавтоинспекции г. Брянска отстранили от управления транспортными средствами 302 водителя с явными признаками опьянения, - рассказали в ОГИБДД по городу Брянску. - Большинство водителей (202) отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении 58-ми водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом виде были возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По состоянию на 25 мая этого года в Брянске продолжает сокращаться число ДТП с пьяными водителями. С сечи до трех, погибших в ДТП с одного до нуля и раненых – с восьми до четырех человек. Уменьшилось и количество «пьяных»ДТП с материальным ущербом – 14 ДТП.