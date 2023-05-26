В Брянской области изменят расписание двух пригородных поездов в Унечском направлении

В Брянской области 29 и 30 мая изменят расписание двух пригородных поездов в Унечском направлении. Плановые путевые работы по смене рельсовых плетй проведут на станции Почеп. Технологическое «окно» продлится с 10:00 до 14:30.

Об этом сообщают в службе корпоративных коммуникаций брянского региона МЖ.

В эти дни два пассажирских поезда проследуют по укороченному маршруту: №6303 Брянск-Орловский – Унеча будет выходить в рейс по графику (в 8:59) и следовать до станции Красный Рог, а №6306 Унеча – Брянск-Орловский отправится по маршруту из Красного Рога в 14:23.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».