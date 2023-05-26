В Брянской области шестерых человек осудили за покушение на контрабанду табачных изделий

Фото: Сергей Шахиджанян.

В Брянской области шестерых жителей Севского района осудили за покушение на контрабанду табачных изделий. Они стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в ноябре 2021 года сообщники пытались незаконно перевезти через таможенную границу табачные изделия на сумму больше 600 тысяч рублей.

- Суд приговорил двоих фигурантов к лишению свободы на три года и шесть месяцев и штрафу в размере 150 тысяч рублей, - говорят в надзорном ведомстве. – Остальные виновные получили по три года лишения свободы. Сообщники будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.