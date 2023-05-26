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НовостиОбщество26 мая 2023 8:37

В Брянске заработал Центр бесплатной правовой помощи детям

Помощь окажут специалисты Адвокатской палаты региона
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Адвокатской палаты Брянской области.

Фото: пресс-служба Адвокатской палаты Брянской области.

В Брянске заработал Центр бесплатной правовой помощи детям. Здесь будут помогать наиболее уязвимым категориям детей: сиротам, инвалидам, оставшимся без попечения родителей и другим. Работать с ними будут специалисты Адвокатской палаты региона. Об этом сообщают в пресс-службе Адвокатской палаты Брянской области.

Деятельность Центра поддерживает уполномоченного по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина. Здесь также планируют проводить различные мероприятия, которые помогут повысить правовую грамотность юных брянцев.