Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе автомобилистка на иномарке не уступила дорогу и врезалась в другую иномарку. ДТП произошло 25 мая во втором часу дня на 108 километре дороги Р-120 Орел-Брянск-Смоленск-граница с республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 33-летняя автомобилистка за рулем «Ниссан Ноте» ехала со стороны Брянска в сторону Орла. Разворачиваясь с обочины в месте запрещенном для данного маневра, она не уступила дорогу и врезалась в попутно ехавший автомобиль «Аудио 100». Им управлял 65-летний водитель.

- В ДТП автомобилистка «Ниссан» получила ушиб лба и перелом поперечного отростка позвоночника, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщине назначили лечение и отпустили домой.