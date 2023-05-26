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НовостиПроисшествия26 мая 2023 8:06

В Брянском районе автомобилистка на иномарке не уступила дорогу и врезалась в другую иномарку

Женщина разворачивалась в запрещенном для этого маневра месте
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе автомобилистка на иномарке не уступила дорогу и врезалась в другую иномарку. ДТП произошло 25 мая во втором часу дня на 108 километре дороги Р-120 Орел-Брянск-Смоленск-граница с республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 33-летняя автомобилистка за рулем «Ниссан Ноте» ехала со стороны Брянска в сторону Орла. Разворачиваясь с обочины в месте запрещенном для данного маневра, она не уступила дорогу и врезалась в попутно ехавший автомобиль «Аудио 100». Им управлял 65-летний водитель.

- В ДТП автомобилистка «Ниссан» получила ушиб лба и перелом поперечного отростка позвоночника, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщине назначили лечение и отпустили домой.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.