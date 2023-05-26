В Брянске предпринимателя осудят за мошенничество. На 38-летнего мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с апреля 2021 года по октябрь 2022 года генеральный директор и учредитель двух компаний подавал налоговую отчетность с заниженными сведениями о выручке от продажи тягачей и полуприцепов. После, предоставив эти недостоверные данные, он возместил из федерального бюджета налог на добавленную стоимость на общую сумму более 1,6 миллиона рублей.

- Уголовное дело на рассмотрение передали в Советский районный суд Брянска, - говорят в прокуратуре.