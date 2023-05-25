Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске задержали наркосбытчика с партией наркотиков больше 580 граммов. Участника межрегиональной банды поймали сотрудники регионального УФСБ вместе с сотрудниками регионального УМВД. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что задержанный бесконтактным способом получил от посредника партию наркотика. Запрещенное вещество он должен был сбыть с помощью «закладок» в Брянске. Во время задержания у злоумышленника обнаружили и изъяли 580 граммов синтетического наркотического вещества, содержащего в своем составе мефедрон и более 15 грамм α-PVP.

- На подозреваемого завели уголовное дело, - говорят в УФСБ. – Ведется следствие.