Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе начинающая автомобилистка врезалась в автобус. ДТП произошло 24 мая около девяти часов утра на восьмом километре дороги «Брянск-Сельцо». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, начинающая 33-летняя автомобилистка со стажем вождения меньше года ехала за рулем автомобиля ВАЗ-21053. При повороте направо со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке она не справилась с управлением. Из-за этого машина выскочила на полосу встречного движения и врезалась в ПАЗ-320540-12. Им управлял 60-летний водитель.

- В ДТП начинающая автомобилистка получила вывих ноги,- говорят в Госавтоинспекции. – Женщину госпитализировали. Для установления состояния опьянения у автомобилистки взяли кровь на анализ.