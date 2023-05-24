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НовостиОбщество24 мая 2023 11:40

В Брянске в парке «Звездный» в 2023 году сделают новое освещение

На реконструкцию наружного освещения в городе выделили пять миллионов рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в парке «Звездный» в 2023 году сделают новое освещение. Об этом сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Во вторник, 23 мая, состоялось заседание комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту. Депутаты обсуждали вопросы строительства, ремонта и реконструкции сетей наружного освещения. В это году на эти цели выделили пять миллионов рублей.

Деньги планируют направить, в том числе, и на капитальный ремонт уличного освещения парка «Звездный», который располагается в Советском районе. Новые фонари также засияют на 25 улицах города.