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НовостиПроисшествия24 мая 2023 6:58

В Стародубском районе водитель иномарки при обгоне врезался в мопед

Пострадала 58-летняя пассажирка мопеда
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Стародубском районе водитель иномарки при обгоне врезался в мопед. ДТП произошло 23 мая около половины седьмого вечера на улице Первомайской в селе Мереновка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 34-лентий водитель автомобиля «Рено Сандеро» ехал в сторону Стародуба и при обгоне врезался в ехавший попутно мопед «Альфа». Им управлял 62-летний мужчина. В этот момент он поворачивал налево.

- В ДТП 58-летняя пассажирка мопеда «Альфа», которая ехала в мотошлеме, получила прелом ребра, множественные ушибы и гематому волосистой части головы, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщине назначили лечение и отпустил домой.