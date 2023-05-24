Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Стародубском районе водитель иномарки при обгоне врезался в мопед. ДТП произошло 23 мая около половины седьмого вечера на улице Первомайской в селе Мереновка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 34-лентий водитель автомобиля «Рено Сандеро» ехал в сторону Стародуба и при обгоне врезался в ехавший попутно мопед «Альфа». Им управлял 62-летний мужчина. В этот момент он поворачивал налево.

- В ДТП 58-летняя пассажирка мопеда «Альфа», которая ехала в мотошлеме, получила прелом ребра, множественные ушибы и гематому волосистой части головы, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщине назначили лечение и отпустил домой.