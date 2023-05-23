В Брянском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» рассказали о болезнях картофеля, которые мешают высоким урожаям

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Картофель является важнейшей сельскохозяйственной культурой, используемой в пищевых, технических и кормовых целях. Он является универсальным продуктом питания и его по праву называют вторым хлебом. Ввиду наличия в надземной массе и клубнях большого количества влаги растение картофеля является благоприятной средой для развития болезней. Наиболее распространёнными болезнями картофеля в период вегетации являются ризоктониоз и парша, о которых поговорим с агрономом отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Юлией Чесалиной.

Гриб зимует в виде склероциев на клубнях и в почве. Склероции формируют грибницу, которая проникает в развивающиеся ростки. В начале вегетации ростки, появившиеся из поражённых клубней, покрываются пятнами тёмно-бурого цвета, надламываются и погибают. На выживших стеблях, начиная с фазы цветения, ризоктониоз проявляется в виде «белой ножки» — основание стебля покрывается грязно-белым войлочным налётом. На клубнях появляются чёрные коростинки (склероции) различного размера, напоминающие комочки налипшей почвы. Парша (Streptomices scabies) - заболевание, вызываемое грибком Helminthosporium solani. Болезнь появляется в период роста клубней картофеля и сохраняется на них. Патогены обитают в почве на органических остатках и при благоприятных условиях переходят на питание подземными органами картофеля и других корнеплодов. В клубень они проникают через механические повреждения и чечевички, открытые для дыхания клубня в сухой почве. При незначительном развитии болезни клубни картофеля вполне пригодны в пищу для людей и животных. В случае прогрессирующего течения заболевания весь клубень покрывается коркой из язв, теряет свой товарный вид и вкусовые качества. Парша картофеля не приводит к гибели растения, её симптомы проявляются только на клубнях. Методы защиты растений от болезней В период вегетации происходит накопление вредных организмов на клубнях, которое во многом зависит от используемого посадочного материала, что важно не только в хозяйственном, но и в фитосанитарном отношении. Даже при оптимальных погодных условиях трудно достичь желаемого результата, если посадочный материал был заражен. Для снижения отрицательного действия ризоктониоза и парши на всходы рекомендуется осуществлять качественный и своевременный полив, использовать систему послепосадочного удобрения, которая будет направлена на то, чтобы сохранить тот урожай, который сформировался на момент появления признаков заражения картофеля. Кроме того, необходимо проводить агротехнические приемы, способствующие быстрому развитию всходов: боронование, уничтожение почвенной корки, образующейся после дождя. На следующий посевной год следует грамотно подойти к планированию севооборота (лучше чередовать картофель с зерновыми или бобовыми культурами) и провести клубневый анализ семенного картофеля с целью подтверждения/исключения наличия возбудителей болезней растений. Специалисты отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводят клубневый анализ партий семенного картофеля в соответствии с ГОСТ 33996-2016 «Картофель семенной. Технические условия и методы определения качества». Такой лабораторный контроль помогает аграриям минимизировать риски ущерба от потери прогнозируемой урожайности.

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