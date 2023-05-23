Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в гимназии №6 бассейн отремонтировали на 40 процентов. К ремонту подрядная организация приступила в начале марта. Контракт рассчитан до 28 августа. Стоимость работ – больше 14 миллионов. рублей. Капремонт проходит в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» за счет средств консолидированного бюджета, в том числе федерального. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ремонт идет быстрыми темпами. В вестибюле здания уже укладывают напольную плитку. В малом спортивном зале, где проходит разминка перед плаванием, постелили деревянный пол. В конце ремонта деревянный пол будет отциклеван и покрыт несколькими слоями лака. Потолок отшпаклюют, как и стены, и покрасят. Аналогичная степень готовности и у ряда подсобных помещений, раздевалок и кабинетов разного назначения.

На объект завезли панели. Ими облицуют потолок над чашей бассейна. В самом помещении на стенах уложили яркую плитку. Систему водоподготовки смонтировали. Она ждет момента запуска. С ее помощью вода для бассейна будет очищаться, обеззараживаться и подогреваться. Здесь также предусмотрена возможность подключения резервного насоса на случай выхода из строя основного.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В бассейне и малом спортзале сейчас монтируют систему вентиляции. Собираются устанавливать пластиковые двери для всех помещений комплекса. Крыша бассейна готова.

- Руководство школы вместе с городским управлением образования активно прорабатывает вопрос обновления фасада бассейна, - рассказали в мэрии города. - Но предварительно нужно составить проектно-сметную документацию, провести ее через экспертизу и только после этого определить подрядчика.