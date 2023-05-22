В брянском Сураже овощехранилище детского сада подтопили грунтовые воды

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Сураже овощехранилище детского сада «Аистенок» подтопили грунтовые воды. Прокуратура провела проверку, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили, что с 2020 года по настоящее время при эксплуатации детского сада выявляют недостатки и дефекты выполненных работ. В частности – наличие грунтовых вод в подвале и овощехранилище учреждения.

- По результатам рассмотрения представлений прокуратуры администрацией Суражского района не было предпринято мер к установлению причин нарушений, в связи с чем прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию обязанности провести независимую строительную экспертизу имеющихся строительных недостатков, выявленных в ходе эксплуатации учреждения, - рассказали в прокуратуре. -Исковые требования прокурора судом удовлетворены.

Администрации в экспертном заключении поручили провести противоаварийные работы для дальнейшей эксплуатации детского сада и овощехранилища.

Так как никаких мер,. предложенных в заключении, выполнено не было, прокуратура в суд подала иск. В нем потребовали обязать администрацию Суражского района в соответствии с проектной документацией выполнить строительно-монтажные работы по обустройству глубинной дренажной системы по периметру зданий детского сада «Аистенок».

Иск находится на рассмотрении.