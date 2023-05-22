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НовостиПроисшествия22 мая 2023 12:57

В брянской Навле осудили наркокурьера

Злоумышленник получил восемь лет колонии
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянской Навле осудили наркокурьера. 23-летний житель Брянска стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в сентябре-октябре 2021 года он дистанционно договорился об участии в совместном сбыте наркотиков с человеком, который обеспечивал ими виновного. По договоренности, парень получал наркотик и для сбыта вместе с соучастником частично размещал его в тайниках в Брянске. Оставшуюся часть наркотика PVP весом больше 500 граммов полицейские изъяли у него при задержании.

Подсудимый признал себя виновным

- Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание виновный будет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.