Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске пьяный водитель иномарки врезался во встречную иномарку. ДТП произошло 21 мая в одиннадцатом часу вечера на улице Строителей. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «Хендай Сантафе» ехал по улице Чайковского по улице Раздельная в сторону улицей Строителей. Он не справился с управлением, из-за чего выскочил на встречную полосу движения и врезался со встречным автомобилем «Рено Дастер», которым управлял58-летний водитель. Также водитель Хендай» врезался в бетонный блок.

- В ДТП пострадал 47-летняя пассажирка автомобиля «Рено Дастер», - говорят в Госавтоинспекции. – женщина получила перелом ребра слева, малый пневмоторакс, ушиб ссадины лобной области. Ее госпитализировали. Пострадавшая ехала на переднем пассажирском сиденье и, со слов, была пристегнута ремнем безопасности.

Медицинское освидетельствование показало ку водителя «Хендай» состояние опьянения - 1,575 мг/л.