В брянских Клинцах 71-летний пенсионер угодил под колеса иномарки и погиб. ДТП произошло 20 мая около девяти часов утра на улице 706 Продотряда. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» ехал по главной дороге улицы 706 Подотряда в направлении улицы Октябрьской. Он сбил 71-летнего пенсионера. Тот переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

- Пенсионера направили в больницу, где он в последствии умер, - говорят в Госавтоинспекции.

Погибший был одет в одежду темных тонов. С целью установления состояния алкогольного опьянения у него взяли кровь на анализ. Водитель по результатам освидетельствования был трезвым.