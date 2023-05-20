Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области

В Карачевском районе коммунальное предприятие за незаконную свалку оштрафовали на 100 тысяч рублей. Прокуратура провела проверку после обращения местного жителя. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили, что в октябре прошлого года предприятие «Коммунальное хозяйство» с помощью грузового транспорта вывозило собранные отходы, в том числе и с кладбищ, в лес, расположенный рядом с деревней Мальтино. Мусор выгружали вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов. Произошло загрязнение окружающей среды.

- После прокурорской проверки предприятие оштрафовали на 100 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре. - В адрес администрации Карачевского района внесено представление с требованием принять меры к ликвидации незаконной свалки. Незаконную свалку пообещали убрать до 31 мая.

Постановление в законную силу не вступило.