Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске на проспекте Московском мотоциклист врезался в автомобиль. ЖТП произошло 18 мая около половины седьмого вечера на проспекте Московском. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД Росси по Брянской области.

По предварительной информации, 37-летний водитель мотоцикла «Сузуки» ехал по проспекту Московскому со стороны улицы Дзержинского в направлении улицы Шолохова. Он опрокинулся на мотоцикле и врезался в автомобиль «ВИС294611 АТНС». Машиной управлял 28-летний водитель.

- В ДТП мотоциклист получил вывих правой ключицы, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.