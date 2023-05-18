Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске пьяный мужчина до смерти избил незнакомца. 25-летний житель областного центра стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, ночью 12 мая этого года пьяный мужчина был на пересечении улиц Кирова и Машиностроителей. Между ним и незнакомым ему местным жителем вспыхнула ссора. Фигурант в гневе несколько раз ударил его рукой по голове и телу. Потерпевший умер в больнице.

- По решению суда обвиняемого заключили под стражу, - говорят в Следственном комитете.