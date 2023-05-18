Брянская студентка Кристина Бугаева победила на Всероссийском конкурсе переводчиков

Фото: Брянский филиал РАНХиГС.

Студентка Брянского филиала РАНХиГС Кристина Бугаева победила на Всероссийском конкурсе молодых переводчиков. Она заняла первое место в номинации «Перевод текста по экономической тематике». Об этом сообщают в Брянском филиале РАНХиГС.

Студенты Брянского филиала РАНХиГС под руководством заведующего кафедрой социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Марии Резуновой достойно представили Брянщину.

Второе место в номинации «Перевод стихотворного текста» заняла работа студентки филиала Алины Минаевой. Также второго места удостоилась работа Натальи Холявиной в номинации «Перевод научно-публицистического текста» .

Во Всероссийском конкурсе молодых переводчиков участвовали больше 100 студентов из разных уголков нашей страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Брянска, Липецка, Омска, Челябинска, Казани, Калининграда и других городов. Организатором конкурса выступил Липецкий кампус Академии при Президенте РФ.